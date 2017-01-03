03 Ocak 2017, Salı
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Muğlaspor'da 4 transfer

Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 19 puanla 12'nci sırada bitiren Muğlaspor, ara transferde 4 isimle anlaştı.


03 Ocak 2017 15:30


Yeşil beyazlılar orta sahayı Bayburt Grup Özel İdare'den 21 yaşındaki Tuncay Öndel ve Payazspor'dan 24 yaşındaki Cumali Üzüm, savunmayı ise Bergama Belediyespor'dan 21 yaşındaki Mehmet Altındağ ve Ofspor'dan 29 yaşındaki Fatih Gültekin'le takviye etti.

Başkanı Haluk Beyimoğlu, "Kadromuzu birbirinden değerli oyuncular ile güçlendiriyoruz. Taraftarlarımız içi rahat olsun. İkinci devre bambaşka bir Muğlaspor izleyecekler.

Teknik heyetin eksik gördüğü mevkilere nokta transferler yapıyoruz" dedi. Bu arada defans oyuncusu Keram Onaylı ile yolların ayrıldığı, orta saha oyuncusu Onur Bilgen'in ise kendisine kulüp aradığı öğrenildi.

Kaynak: DHA



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