25 Aralık 2016, Pazar
> Fenerbahçe > Moussa Sow'un tek rakibi Daniel Guiza!

Moussa Sow'un tek rakibi Daniel Guiza!

Aziz Yıldırım yönetimi Fenerbahçe tarihinin en pahalı 5 transferine imza attı. 2008'de Güiza kendisine ödenen 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile tarihin en pahalı oyuncusu oldu.


25 Aralık 2016 10:49


Aziz Yıldırım yönetimi Fenerbahçe tarihinin en pahalı 5 transferine imza attı. 2008'de Güiza kendisine ödenen 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile tarihin en pahalı oyuncusu oldu.

Onu Emenike 13 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle izledi. Anelka'ya 10.7 milyon euro, Meireles ve Sow'a ise 10'ar milyon Euro ödendi.

Güiza, Fenerbahçe'de 97 resmi maçta 35 gol attı. Yüzde 36.08 oranında gol istatistiği yakaladı. Bedelsiz olarak Getafe'ye gitti.

Emenike, Fenerbahçe'de 85 maçta 24 gol attı. Yüzde 28.2 oranında gol istatistiği yakaladı. Kadro dışı kaldı. Geleceği belirsiz.

Anelka, Fenerbahçe'de 47 maçta 16 gol attı. Yüzde 34.04 oranında gol istatistiği yakaladı. 12 milyon Euro'ya Bolton'a gitti.

Sow, Fenerbahçe'de 160 maçta 66 gol attı. Yüzde 41.25 oranında gol istatistiği yakaladı. Kiralık oynadığı Al Ain'e dönecek gibi.

Meireles, 105 maçta 8 gol attı. Yüzde 7.61 oranında gol istatistiği yakaladı. Sözleşmesi bitti serbest bırakıldı. Takım bulamadı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: sow, fenerbahçe



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe ile Trabzonspor 118. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor 118. randevuda

Galatasaray geleceğin yıldızını kaptı

Galatasaray geleceğin yıldızını kaptı

Babel'in menajeri kafaları karıştırdı

Babel'in menajeri kafaları karıştırdı

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında


Wesley Sneijder'in kramponları 7.000 TL'ye satıldı
Beşiktaş geçen sezonu aratıyor
Emenike için Trabzonspor sürprizi
Eski aşk Guarin, Fenerbahçe'ye önerildi!
Moussa Sow'un tek rakibi Daniel Guiza!
Yolanthe Cabau: Sonsuza kadar burada kalmak istiyorum

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Galatasaray geleceğin yıldızını kaptı


EN ÇOK OKUNANLAR
Yolanthe Cabau: Sonsuza kadar burada kalmak istiyorum Yolanthe Cabau: Sonsuza kadar burada kalmak istiyorum - Wesley Sneijder Galatasaray’ın oyuncusu olabilir. Ama eşi...
Eski aşk Guarin, Fenerbahçe'ye önerildi! Eski aşk Guarin, Fenerbahçe'ye önerildi! - Adı geçen sezon başında uzun süre Fenerbahçe ile anılan F...
Emenike için Trabzonspor sürprizi Emenike için Trabzonspor sürprizi - Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Ersun Yanal'ın öner...
İşte Galatasaray'ın yeni stoperi İşte Galatasaray'ın yeni stoperi - Galatasaray'da yeni ''stoper'' olarak düşünülen Nigel De ...
Moussa Sow'un tek rakibi Daniel Guiza! Moussa Sow'un tek rakibi Daniel Guiza! - Aziz Yıldırım yönetimi Fenerbahçe tarihinin en pahalı 5 t...
Galatasaray’da Sneijder ve Podolski depremi! Galatasaray’da Sneijder ve Podolski depremi! - FFP kriterlerini düşünerek yıllıkmaliyetleri 9 milyon Eur...
Boateng, İbrahim Tatlıses hayranı çıktı Boateng, İbrahim Tatlıses hayranı çıktı - İspanya'da Las Palmas'ta forma giyen orta saha oyuncusu K...
Salih Uçan paylaşılamıyor Salih Uçan paylaşılamıyor - Fenerbahçe'de Advocaat'ın gözüne giremeyen Salih Uçan'a 3...
Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez depremi Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez depremi - Gaziantepsporlu taraftarlar, İbrahim Üzülmez'in "Ayağa ka...
Beşiktaş ve Galatasaray Mavraj'ın peşinde Beşiktaş ve Galatasaray Mavraj'ın peşinde - Ara transfer dönemine yakınlaştıkça, takımların listeleri...