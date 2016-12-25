25 Aralık 2016 10:49

Aziz Yıldırım yönetimi Fenerbahçe tarihinin en pahalı 5 transferine imza attı. 2008'de Güiza kendisine ödenen 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile tarihin en pahalı oyuncusu oldu.

Onu Emenike 13 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle izledi. Anelka'ya 10.7 milyon euro, Meireles ve Sow'a ise 10'ar milyon Euro ödendi.

Güiza, Fenerbahçe'de 97 resmi maçta 35 gol attı. Yüzde 36.08 oranında gol istatistiği yakaladı. Bedelsiz olarak Getafe'ye gitti.

Emenike, Fenerbahçe'de 85 maçta 24 gol attı. Yüzde 28.2 oranında gol istatistiği yakaladı. Kadro dışı kaldı. Geleceği belirsiz.

Anelka, Fenerbahçe'de 47 maçta 16 gol attı. Yüzde 34.04 oranında gol istatistiği yakaladı. 12 milyon Euro'ya Bolton'a gitti.

Sow, Fenerbahçe'de 160 maçta 66 gol attı. Yüzde 41.25 oranında gol istatistiği yakaladı. Kiralık oynadığı Al Ain'e dönecek gibi.

Meireles, 105 maçta 8 gol attı. Yüzde 7.61 oranında gol istatistiği yakaladı. Sözleşmesi bitti serbest bırakıldı. Takım bulamadı.