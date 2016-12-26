26 Aralık 2016 23:04

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında son yıllarda olduğu gibi yine rahat bir galibiyet aldı ve yılı 3 puanla kapadı.

Mücadele sonrası başarılı bir performans sergileyen Moussa Sow, Lens ile oynamanın süper bir durum olduğuna değindi.

İşte Senegalli futbolcunun açıklamaları;

"Bu akşam kazanmalıydık, çünkü rakipler kazandı, 3 puan almak mecburiyetindeydik. Herkes mutlu. Lens gibi bir oyuncu ile oynamak süper bir durum oluşturuyor benim için. 2 maçtır asistleri ile bana yardımcı oluyor."