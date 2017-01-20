20 Ocak 2017, Cuma

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Moussa Konate, Trabzonspor'a imzayı atıyor

Trabzonspor, Sion'da forma giyen Moussa Konate'ye imza attırmaya çok yakın.


20 Ocak 2017 00:35

Gol yollarında ciddi sorunlar yaşayan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega transferini biirdi ve bir yandan da 23 yaşındaki Konate için görüşmelere başladığı bildirildi. Şu anda Senegal Milli Takımı'nda Afrika Kupası'nda yer alan golcü oyuncu turnuva bitiminde bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor. 

Sion Kulübü aslında oyuncusunu bırakmak istemiyor fakat Konate takımdan ayrılmak istiyor ve 6 ay sonra sözleşmesi biteceği için İsviçre Kulübü'nün bir miktar para karşılığında transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Moussa Konate kimdir?

Şu anda piyasa değeri 4,5 milyon Euro olan Konate'nin sezon sonunda her hangi bir bedel alınmadan elden kaçacak olacağını düşünen İsviçre Kulübü'nün kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı ama bu rakamı düşürmeye sıcak baktığı belirtildi. Sion formasıyla çıktığı 91 maçta 42 gol ve 17 asistle oynayan Konate, profesyonellik hayatında 167 resmi karşılaşmada forma giydi ve 53 gol atıp, 22 asist yaptı. Genç yaşına rağmen üst düzey tecrübesi olan oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde gol sorununu çözeceğini düşünen Trabzonspor kurmayları şartları zorlamaya devam ediyor.

 

Kaynak: Fotospor

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