03 Ocak 2017, Salı
> Atiker Konyaspor > Moryké Fofana, Atiker Konyaspor'da!

Moryké Fofana, Atiker Konyaspor'da!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, Fransa 1. Lig takımlarından FC Lorient'in sol kanat oyuncusu Moryké Fofana ile transfer için anlaştı.


02 Ocak 2017 23:44


Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, Fransa 1. Lig takımlarından FC Lorient'in sol kanat oyuncusu Moryké Fofana ile transfer için anlaştı.

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan yaptığı açıklamada, geçen sezon izlemeye aldıkları 25 yaşındaki Fildişi Sahilli FC Lorient'in sol kanat oyuncusu Moryké Fofana ve takımı ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Başkan Şan, birkaç gün içinde Konya'ya gelecek oyuncunun sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Belek'teki takım kampına götürüleceğini söyledi.

Ahmet Şan, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusuna orta saha mevkisine de bir oyunu transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Moryké Fofana kimdir?

2012 yılında Fildişi Sahili'nden Lilleström takımına transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını atan Moryké Fofana, 2015 yılında ise Lorient'e transfer oldu.

İki ayağını da kullanan sol kanat oyuncusu Moryké Fofana'nun Lorient takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Moryké Fofana, bu sezon Lorient formasıyla 8 maçta 1 asist gerçekleştirdi.

Moryké Fofana'nın transfermarkt değeri ise 800 bin Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: İHA

Etiket: Moryke Fofana



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri

Galatasaray'da Bruma'nın alternatifleri

Fenerbahçe'nin bedava yarışı

Fenerbahçe'nin bedava yarışı

Fenerbahçe için Ospina iddiası

Fenerbahçe için Ospina iddiası

van der Wiel'e çifte şok

van der Wiel'e çifte şok


'En doğrusunu Fenerbahçe yaptı'
Muhammed Demirci'nin serbest düşüşü devam ediyor
Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi
Beşiktaş'ta Titi sürprizi!
Luigi Datome: İstanbul'da gezmeye devam edeceğim
Emenike için yönetimin umudu Aykut Kocaman

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Emmanuel Mas İstanbul'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim - Zorya'dan Oleksandr Karavaev'i kiralayak devre arasının i...
Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı - Fenerbahçe'nin "piyango" transferi Oleksandr Karavaev tra...
Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! - Galatasaray'ın transfer listesindeki Türk yıldızlar ön pl...
İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak - Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın isted...
Trabzonspor 3 transfer yaptı! Trabzonspor 3 transfer yaptı! - Trabzonspor’un devre arası transferinde el sıkıştığı Emma...
Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu - Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshederek Nantes'a g...
Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi - Menajer Marco Kırdemir, Rostova'da forma giyen golcü oyun...
Trabzonspor, Joao Pereira'yı borsaya bildirdi! Trabzonspor, Joao Pereira'yı borsaya bildirdi! - Trabzonspor, Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile...
Lig TV, Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı Lig TV, Mehmet Ekici'nin yeni takımını açıkladı - Mehmet Ekici ve kulübü Trabzonspor'la her konuda anlaşan ...
Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri - Beşiktaş, sezon başında da gündeme gelen Badou N'Diaye iç...