02 Ocak 2017 23:44

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, Fransa 1. Lig takımlarından FC Lorient'in sol kanat oyuncusu Moryké Fofana ile transfer için anlaştı.

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan yaptığı açıklamada, geçen sezon izlemeye aldıkları 25 yaşındaki Fildişi Sahilli FC Lorient'in sol kanat oyuncusu Moryké Fofana ve takımı ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Başkan Şan, birkaç gün içinde Konya'ya gelecek oyuncunun sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Belek'teki takım kampına götürüleceğini söyledi.

Ahmet Şan, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusuna orta saha mevkisine de bir oyunu transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Moryké Fofana kimdir?

2012 yılında Fildişi Sahili'nden Lilleström takımına transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını atan Moryké Fofana, 2015 yılında ise Lorient'e transfer oldu.

İki ayağını da kullanan sol kanat oyuncusu Moryké Fofana'nun Lorient takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Moryké Fofana, bu sezon Lorient formasıyla 8 maçta 1 asist gerçekleştirdi.

Moryké Fofana'nın transfermarkt değeri ise 800 bin Euro olarak gösteriliyor.