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Mitrovic, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.


05 Ocak 2017 01:22


Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.

3 milyon euro bonservis

Ekonomik yönden sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi için Şenol Güneş'e verdiği transfer bütçesini istediği gibi kullanma yetkisi vermişti. Güneş'in de olmazsa olmaz olarak gördüğü stoper mevkisine takviyeyi mutlaka şart koşmuştu. Ancak 2-3 milyon bonservis bedeli ya da kiralama formülüyle bu transferin gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Matej Mitrovic'in kendi ligindeki müthiş performansı Güneş'in bu isimde ısrar etmesine neden oldu. Yaşı itibariyle de yönetim de Güneş'i destekledi. Oyuncu 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapılacak ve senelik 1.3 milyon euro alacak.

Mitrovic kimdir?

1.87 metre boyundaki Matej Mitrovic, bu sezon HNK Rijeka'nın oynadığı 20 lig maçının tamamında 90'ar dakika forma giydi ve 1 gol attı. Avrupa Ligi'nde 2 maç oynayan Mitrovic, Hırvatistan Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

İsmi: Matej Mitrović
Doğum Tarihi: 1993
Doğduğu Şehir: Požega  Croatia
Yaşı: 23
Boyu: 1,87m
Mevkisi: Stoper
Ayak: Sağ
Menajeri: Ivan Cvjetkovic
Kulübü: HNK Rijeka
Sözleşme Tarihi:2013
Sözleşme Bitiş Tarihi:15.06.2019

Beşiktaş'ın ilgilendiği Matej Mitrovic, transferi gerçekleşirse önümüzdeki 3 yıl Beşiktaş forması giyecek.
Futbola ülkesinin takımı Cibalia'1da başlayan 10 Kasım 1993 doğumlu Matej Mitrovic, 2013 yılında HNK Rijeka takımına transfer oldu.

Stoper bölgesinde oynayan Mitrovic, Hırvatistan Milli Takım'ının bütün alt yaş kategorilerinde forma giydi. Mitrovic, 1 kez de Hırvatistan A takımı formasını giydi. Bu sezon 25 maçta forma giyen Matej Mitrovic 2 de gol attı.

Etiket: mitrovic, beşiktaş



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