Mino Raiola, Omar El Kaddouri'yi Fenerbahçe'ye önerdi

13 Ocak 2017 00:37

Gregory van der Wiel'in Fenerbahçe'den ayrılmayacağını kulübe ileten Mino Raiola'dan sürpriz bir hamle geldi... Hollandalı menajer 10 numara arayan sarı-lacivertli ekibe sezon başında uzun süre Trabzonspor'un gündeminde kalan Omar El Kaddouri'yi önerdi. Faslı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi biteceği için çok uygun şartlarda Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti.

Öte yandan Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz transfer döneminde Omar El Kaddouri için Napoli yaptığı teklif reddedilmişti. Bunun üzerine Trabzonspor son teklifi yenileyerek Napoli’nin kapısını tekrar çalmıştı. Napoli’den gelecek cevap merak edilirken bordo mavili taraftarlar Kaddouri için kampanya başlatmıştı Twitter’den üzerinden #ElKaddouriAkyazıya etiketiyle Faslı oyuncuyu Trabzonspor’da gelmesi yönünde çağrıda bulunmuşlardı.

Omar El Kaddouri kimdir?

26 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı oyuncu bu sezon Napoli'de sadece 5 resmi maçta süre aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ofansif orta saha oyuncusu 22 kez Fas Milli Takımı'nda görev yaptı ve 5 golü var. 2012 yılında 3.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brescia'dan Napoli'ye transfer olmuştu.