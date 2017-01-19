<script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "ca-pub-8929667634210480";

/* Fotospor_Sitegeneli_160*600_sag */

google_ad_slot = "3657955491";

google_ad_width = 160;

google_ad_height = 600;

//-->

</script>

<script type="text/javascript"

src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script>



19 Ocak 2017, Perşembe
> Basketbol > Milli takımın başına Ufuk Sarıca getirildi!

Milli takımın başına Ufuk Sarıca getirildi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başına Ufuk Sarıca getirildi.


19 Ocak 2017 11:28

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne getirilen Ufuk Sarıca, hem milli takımı aynı zamanda da Beşiktaş Sompo Japan’ı çalıştırmaya devam edecek. Sarıca oyunculuk döneminde Koraç Kupası’nı kazanırken, antrenörlük kariyerinde ise Pınar Karşıyaka’yı 28 yıl aradan sonra lig şampiyonu yaptı.

Ergin Ataman’dan boşalan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne Beşiktaş Sompo Japan’ı çalıştıran Ufuk Sarıca getirildi. Sarıca hem milli takımı hem de siyah-beyazlıları çalıştırmaya devam edecek. Ufuk Sarıca, milli takımın Ergin Ataman döneminde yardımcı antrenörlük görevindeydi.

Sarıca, Koraç Kupası kadrosundaydı

Basketbol kariyerine Efes Pilsen’de başlayan Sarıca, Ülkerspor, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka ve Beşiktaş'ta forma giydi. Ufuk Sarıca, oyunculuk döneminde Efes ile birlikte Koraç Kupası’nı kazanırken, 5 kez Türkiye Ligi, 4 kez Türkiye Kupası ve 3 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.

Karşıyaka’ya 28 yıl sonra şampiyonluk yaşattı

Antrenörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes ile başlayan Sarıca, daha sonra Pınar Karşıyaka’nın başına geçti. Burada 28 yıl sonra Karşıyaka’ya şampiyonluk sevinci yaşatan Sarıca, 1’er kez de lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. 44 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Pınar Karşıyaka ile 2012-2013 sezonunda EuroChallenge’da final oynadı. Sarıca bu sezon başında Beşiktşa Sompo Japan'ı çalıştırmaya başlamıştı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: ufuk sarıca



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Aatıf'ın yeni adresi

Aatıf'ın yeni adresi

Çılgın transfer hamlesi!

Çılgın transfer hamlesi!

Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak!

Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak!

Fatih Terim, Fernandao'yu istiyor

Fatih Terim, Fernandao'yu istiyor


Gomez gelsin! Demba Ba değil!
Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı!
Bruma'nın menajerinden şok
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi
Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak!
Sosa yoksa Valbuena var

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Veli Kavlak: Gidersem gerilerim


EN ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak! - Beşiktaş, Jose Sosa'yı Milan'dan geri almak için Tolgay A...
Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek Savaştan kaçıp Trabzonspor'a gelecek - Ukrayna'da yaşanan savaş ortamından kaçmak isteyen Facund...
Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak! - Daha önce Fenerbahçe forması giyen Suleyman Oulare'nin oğ...
Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı! - Galatasaray'ın Djurgaarden'in Kenyalı forveti Michael Olu...
Badou Ndiaye için dev rakam Badou Ndiaye için dev rakam - Türkiye'de devlerin paylaşamadığı Badou Ndiaye için Bilic...
Sosa yoksa Valbuena var Sosa yoksa Valbuena var - Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinde işlerin olumsuz gitm...
Mehmet Ekici için flaş açıklama Mehmet Ekici için flaş açıklama - Trabzonspor cephesinden kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici...
Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim Lukas Podolski: 4 milyon Euro verin gideyim - Lukas Podolski'den Galatasaray yönetimine sürpriz bir tek...
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi - Fenerbahçe'de zorlu Başakşehir maçı öncesinde kadro sıkın...
Bruma'nın menajerinden şok Bruma'nın menajerinden şok - Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çe...