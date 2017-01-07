07 Ocak 2017, Cumartesi
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'Milli Takım formasını giymek istiyorum'

Akhisar Belediyespor'un başarılı sol bek oyuncusu Ömer Bayram, "Benim tek bir hedefim var. O da A milli takıma çağrılmak. Ne zaman olursa fark etmez 2 sene sonra olur, 4 sene sonra olsun ama milli takım formasını giymek istiyorum. Pes etmeyeceğim" dedi.


07 Ocak 2017 11:26

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Belek kampında devre arası çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Tolunay Kafkas, antrenmanlarda futbolcularına kuvvet, dayanıklılık, kondisyon ve taktik çalışmasıyla futbolcularına ikinci sezona hazırlıyor.

"STRES YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Akhisar Belediyespor'da defansın solunda görev yapan Ömer Bayram, takımının konakladığı otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devreyi hedefledikleri gibi orta sıralarda tamamladıklarına değinen Ömer Bayram, Akhisar Belediyespor'un üst sıralarda yer alması gerektiğini ve alt sıralarda olmanın stresini yaşamak istemediklerini söyledi.

HEDEF ÜST SIRALAR

Akhisar Belediyespor'un hedefinin üst sıralar olması gerektiğine dikkati çeken Ömer Bayram, "Hedef olmazsa oynamayalım daha iyi. 5'inci sıra 6'ncı sıra neden olmasın. Bana kalsa Avrupa'yı hedef almak isterim. Çünkü ben bu takımın ne yapabileceğini biliyorum. Gerçekten çok iyi tecrübeli bir takıma sahibiz yetenekli oyuncularımız var. Tecrübeli ve genç oyuncuların uyumu da çok iyi" diye konuştu.

Geçen sezon Akhisar Belediyespor'un istikrarlı bir takım olarak başarı elde ettiğini hatırlatan Ömer Bayram, ikinci devreye istedikleri gibi başlamaları ve pozitif enerjiyi sürdürmeleri halinde takım olarak sürprizler yapabileceklerini kaydetti.

Ömer Bayram, ikinci devrenin ilk haftalarının da çok önemli olduğunu, iyi sonuçlar almanın ilerleyen haftaları için avantaj sağlayacağını kaydetti. Tolunay Kafkas'ın göreve gelmesinin ardından takımda ilerleme yaşandığını anlatan Ömer Bayram, kampta da yoğun çalıştıklarını söyledi. Çok savaşan bir takım olduklarını ve sıkı çalıştıklarını dile getiren Ömer Bayram, yeni transferlerle daha iyi hava yakalayıp ligi iyi geçireceklerine inandığını vurguladı.

TEK HEDEFİ MİLLİ FORMA

Akhisar Belediyespor'da başarılı sol bek olarak anılmayı ve bu mevkide devamlılık istediğini anlatan Ömer Bayram, şöyle konuştu:

"Sol bek zor bir mevki. Türkiye'ye kanat oyuncu olarak geldim. Türkiye'de sol bek olarak başladım. Mutlu olmak en önemlisi ve mutluyum. Benim tek bir hedefim var. O da A milli takıma çağrılmak. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Pes etmeyeceğim. İyi bir performansla A milli takımda olmak istiyorum. Ne zaman olursa fark etmez 2 sene sonra olur, 4 sene sonra olsun ama milli takım formasını giymek istiyorum. Ümit milli takım ve diğer yaşlarda oynadım. Şimdi tek bir hedef var o da A milli takım. Başka bir hedef hiç önemli değil benim için."

Kaynak: DHA

Etiket: Akhisar Belediyespor, Ömer Bayram


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