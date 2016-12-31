Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli Piyango bilet sorgulama

31 Aralık 2016 15:16

Geçtiğimiz hafta satışa sunulan ve çok kısa sürede tüketilen Milli Piyango biletleri bu senede birçok vatandaşın hayallerini süslüyor. Geçen sene 55 milyon TL olan Milli piyango ikramiye tutarı ise bu sene 60 milyon TL olarak belirlendi. Milli piyango bileti alan ve milli piyango çekilişini merakla bekleyen vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek, ikramiye tutarı ne kadar? gibi soruların cevaplarını merakla bekliyor. Milli Piyango bilet sorgulamayı Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yapabilirsiniz.

Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milli Piyango çekilişini TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara getirilecek. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık saat 19:00'da başlayacak. Saat 19.00'da başlayacak olan Milli Piyango çekilişinde 100 bin TL ikramiye için 7 küre olarak 20 adet çekim yapılacak. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye rakamlarının ise yeni yıla girmeden kısa süre önce 23.30 - 23-45 arasında çekilmesi planlanıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama

Milli piyango biletinizi millipiyango.gov.tr sorgulama imkanına sahipsiniz. Milli Piyango'nun resmi internet sitesine girerek "çekiliş sonucuna git" tıklamanız durumunda karşınıza gelecek ekrana biletinizde yer alan rakamları girerek biletinizi sorgulayabilirsiniz.