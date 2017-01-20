20 Ocak 2017, Cuma

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Milano'da sürpriz transfer görüşmesi!

Milano'ya giden iki Fenerbahçeli yöneticinin Jose Sosa dışında Honda için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.


20 Ocak 2017 01:11

Herkes Fenerbahçeli iki yönetici Ali Yıldırım ve Selim Kosif'in Milano'da Jose Sosa'nın kiralanması için görüşmeye gittiği iddia ediyor... fakat Yıldırım ile Kosif'in Milano'da Selim Özcan ismili menajerle buluştu. İspanya'da yaşayan Türk menajerle Milan'da Jose Sosa gibi forma şansı bulamayan Keisuke Honda'nın durumu masaya yatırıldı.

Bu arada Fenerbahçeli iki yöneticinin Sosa ve menajeri ile görüştüğü iddialarına ise Arjantinli oyuncunun menajerinden net bir yalanlama geldi. Favio Bilardo, TMW'ye yaptığı açıklamada, "Çocuğun ayrılması müzakereleri için mi geldim? Hayır, hayır! Daha bugün Milano'ya geldim" ifadelerini kullandı.

Keisuke Honda kimdir?

30 yaşındaki ve 1.82 boyundaki Japon orta saha oyuncusu 2014 yılından beri Milan'da forma giyiyor.

Sol ayaklı olan Honda, Milan'da beklentileri karşılayamadı. Ülkesinde Gamba Youth altyapısında yetişen Honda, Seiryo HS, Nagoya Grampus, VVV-Venlo ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giydi.

Japon oyuncu bu sezon Milan formasıyla sadece 5 maça çıktı ve skora katkı yapamadı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Fenerbahçe, Honda



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