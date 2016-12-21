21 Aralık 2016 01:15

Katar'ın başkenti Doha'da Juventus ile Milan, İtalya Süperkupası finalinde karşı karşıya gelecek. Ancak Milan'ın yaşadığı talihsizlik, olayları karmaşık bir hale soktu.

Uçağı ertelenen ve Katar'a gidemeyen Milan kafilesi, büyük bir talihsizlik yaşadı.

ANSA'ya konuşan AC Milan CEO'su Adriano Galliani, yaşadıkları talihsizlikle ilgili olarak, ''Maalesef dezavantajlı bir duruma düştük. Juventus bizden önce oraya gitti ve ciddi bir hava sıcaklığı farkıyla maça hazırlanıyor. Biz ise gecikmeden ötürü yalnızca bir antrenman yapabileceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazetta dello Sport'a göre Milan, bir gecikme daha yaşaması durumunda Cuma günü oynanacak final karşılaşmasına çıkamayacak.