29 Aralık 2016 17:05

Evkur Yeni Malatyaspor, İtalya Seri B takımlarından Cesena’nın 1.99’luk forveti Milan Djuric ile prensipte anlaşmasına vardı.

Sarı- kırmızılı kulübün Başkanı Adil Gevrek, İtalya basınında Evkur Yeni Malatyaspor ile ilgili Cesena’nın 1.99’luk forveti Milan Djuric ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberi doğrulayarak, “Bu futbolcuyla prensipte anlaştık” dedi.

TFF 1. Lig'de ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’un Seri B takımlarından Cesena forması giyen Milan Djuric ile anlaştığı yönünde İtalya basınında çıkan haberin ardından İHA’ya bir açıklama yapan sarı- kırmızılı kulübün Başkanı Gevrek, futbolcuyla görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve prensipte anlaştıklarını ifade etti.

“Aradığımız özeliklerde bir futbolcu”

Milan Djuric’in aradıkları özellikte bir oyuncu olduğunu belirten Gevrek, “Pivot özellikli bir forvet oyuncusu arayışımız vardı. Cesena forması giyen Milan Djuric, bizim aradığımız özeliklerde bir futbolcu. Kendisiyle oturduk ve görüştük. Prensipte anlaştık diyebilirim. Bonservisi konusunda biraz indirime gidilmesi için girişimlerimiz oldu. 1.99’luk Milan Djuric’i Antalya kampına yetiştirme gayretindeyiz. İnşallah bu transferi birkaç güne netleştirme amacındayız. Ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Bu bölgeye takviye yapmamız şart” diye konuştu.

“Alacağımız oyuncu sayısı kadar mevcut takımdan oyuncu göndereceğiz”

Gevrek, gidecek oyuncularla ilgili de bir açıklama yaparak, “Takımda devre arasında göndereceğimiz oyuncular olacak. Alacağımız oyuncu sayısı kadar mevcut takımdan oyuncu göndereceğiz. Kadroda yer açmak için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Sezer Özmen’in dışında 3 futbolcu daha almayı planlıyoruz” dedi.

18 maçta 6 gol attı

Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaşma sağladığı 1.99 boyundaki golcü oyuncu, İtalya 2. Liginde bu sezon oynadığı 18 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

Cesana ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Boşnak futbolcunun 1 milyon Euro olan bonservisini indirmeye çalışan Evkur Yeni Malatyaspor ‘un bu futbolcunun transferini 2 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına kadar bitirmeyi planladığı bildirildi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ravcı, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, sezona inandıkları ve güvendikleri oyuncularla başladıklarını söyledi.

Sezona iyi başladıklarını ve sonraki haftaların büyük bölümünü lider olarak geride bıraktıklarını, sonrasında düşüş yaşadıklarını anlatan Ravcı, bu düşüşün 5 hafta sürmesinin hem kamuoyunda hem taraftar arasında umutsuzluğa yol açtığını kaydetti.

Oyuncularına her zaman inanıp güvendiklerini dile getiren Ravcı, puan kaybettikleri haftalarda sadece Göztepe karşısında iyi mücadele edemediklerini ifade etti.

Diğer maçlarda ise oynadıkları iyi futbola rağmen mücadeleyi skora yansıtamadıklarına değinen Ravcı, "Geldiğimiz noktada şu anda ilk 2 içerisindeyiz, yine hedefimizi kovalıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Son oynadığımız Boluspor maçında tam kadroyla çıktık hem iyi bir futbol oynadık hem de farklı bir skor aldık." diye konuştu.