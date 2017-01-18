18 Ocak 2017, Çarşamba
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Mesut Bakkal: Gol yemememiz bizi artıya geçiriyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdıran Sivasspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ilk kez yan yana oynayan Gökhan, Ümit, Emre, Gekas ve Rıdvan’ın performanslarını beğendiğini söyledi.


18 Ocak 2017 19:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdıran Sivasspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ilk kez yan yana oynayan Gökhan, Ümit, Emre, Gekas ve Rıdvan’ın performanslarını beğendiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, 5. hafta maçında konuk olduğu Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Sivasspor bir üst tura yükselirken, Göztepe ise kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü mesut Bakkal, “Gökhan, Ümit, Emre, Gekas ve Rıdvan’ın ilk defa yan yana oynadığı bir maçtı. İkinci yarı iyi oynadılar. Gol yemememiz bizi artıya geçiriyor. İkinci yarı iyi bir maç izlediğimi düşünüyorum” dedi.

Kupanın kendileri açısından, transfer edilecek futbolcuyu görme bakımından önemli olduğunu açıklayan Bakkal, “Galip geldiğimiz için mutluyuz. Buraya kadar gelen Sivas taraftarına teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu, mutlu dönüyoruz. Şimdi ligdeki Bolu maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiket: mesut bakkal, sivasspor


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