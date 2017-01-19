19 Ocak 2017, Perşembe
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Mersin İdmanyurdu olağanüstü kongre kararı aldı

TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu yönetimi, olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan Ali Tekin, kulübün önünü açabilmek ve daha güçlü bir yönetim oluşturabilmek adına bu kararı aldıklarını açıkladı.


19 Ocak 2017 14:16

TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu yönetimi, olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan Ali Tekin, kulübün önünü açabilmek ve daha güçlü bir yönetim oluşturabilmek adına bu kararı aldıklarını açıkladı.

Ligde sportif ve mali açıdan zor günler geçiren, transfer tahtasını da açamayan Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü, olağanüstü kongreye gidiyor. Dün akşam toplanan yönetim kurulu, 18 Şubat tarihinde olağanüstü kongre yapılması kararını aldı.

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Tekin, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut yönetimde bazı istifalar olduğunu hatırlatarak, "Bunların yerine yedekleri koyduk. Ancak gerçekten bu takıma sahip çıkacak insanlarla yürüyelim istedik. Güçlü bir yapı oluşsun istiyoruz. Çünkü insanlar sanki emanetçi gibi davranıyor" dedi.

"Ben aday olmadın, göreve talip oldum"

Olağanüstü genel kurul kararı ile kulübün önünü açmak istediklerini vurgulayan Tekin, yeniden aday olup olmayacağı konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz göreve talip olduk, hiçbir zaman aday olmadık. Geldiğimde de aday olmadım. Ben bir Mersinli olarak bunu kendime bir görev addettim. Biz çalışmalarımıza kongreye gidiyormuş gibi düşünmeden devam ediyoruz. Görevimizin başındayız. Biz sadece kulübümüzün önünü açmak, varsa göreve talip olan ona yol açmak adına böyle bir karar aldık. Bizimle uğraşacaklarına gelsinler aday olsunlar."

Kaynak: İHA

Etiket: mersin idman yurdu



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