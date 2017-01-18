18 Ocak 2017, Çarşamba
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Mersin İdman Yurdu'nda Yusuf Şimşek istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, istifa etti. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden istifası ile ilgili açıklama yapan Şimşek, "Bana ve ekibime vaat edilenler maalesef yerine getirilmedi" dedi.


18 Ocak 2017 20:50

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, transfer tahtasının açılmamasından dolayı istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa ile ilgili açıklama yapan Şimşek, 92 yıllık köklü takıma ekibiyle büyük bir heyecan ve hevesle geldiğini, geçmişte olduğu gibi önemli başarılara imza atmak için buraya geldiklerini ifade etti. Geldiklerinde takımın olumsuz durumu ne olursa olsun yine de inanarak yola çıktıklarını vurgulayan Şimşek, "Bana ve ekibime vaat edilenler maalesef yerine getirilemedi. Takımın da aldığı olumsuz sonuçlardan son derece üzüntü duymaya başladık. Yönetimimiz, transfer tahtasını açamadığı ve bize verdikleri sözleri yerine getiremediği için üzülerek de olsa Mersin İdmanyurdu Kulübünden ayrılma kararı aldım. Kısa süre de olsa birlikte çalıştığım futbolcularıma, kulüp yönetimine ve taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim" dedi.

"Yusuf hocanın anlaşmasında transfer tahtasının açılması şartı vardı"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ali Tekin, "Yusuf hocanın anlaşmasında transfer tahtasının açılması şartı vardı. Hocamızla uzun süre konuştuk ikna etmek için ama başaramadık. Tabi sonuç itibariyle verdiği karar kendisinin kararı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiket: yusuf şimşek, mersin idman yurdu


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