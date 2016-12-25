25 Aralık 2016 18:06

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Mersin İdmanyurdu 11 hafta sonra 3 puan hasretini sonlandırmış oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Güven'in kullandığı taç atışında Gökhan'ın kafayla aşırttığı topla ceza sahası dışında buluşan Tita'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada sol kanattan gelişen Bandırmaspor atağında, Da Silva'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Yğit'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Mihaylov'un ayaklarından döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

39. dakikada Emrah'ın soldan ceza sahasına ortasında Güven'in kafa şutunda kaleci Okan topu son anda çeldi, dönen topu iyi takip eden Pedriel, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

63. dakikada Tolga'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir'in sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

79. dakikada Abdulkadir'in kullandığı taç atışında Güven'in vuruşunda top defans oyuncusunun kafasından sekip Pedriel'in önüne düştü, bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Mersin

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Gökmen Baltacı xx, Abdullah Bora Özkara xx

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Abdulkadir xx, Nurullah xx, Gökhan xxx, Mitrovic xxx, Güven xx, Emrah xx, Tolga xx, Tita xxx (Ahmet Bener dk. 89 ?), Mahmut xx (Kudbettin dk. 72 xx), Pedriel xx (Sinan Kaloğlu dk. 90+2 ?)

Yedekler: Hasan Daş, Bekircan, Mesut, Furkan Aydemir

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Bandırmaspor: Okan x, Ömer x, Serkan x, Özgür xx, Santos Souza xx, Da Silva xx, Bahri Can xx (Yusuf dk. 79 x), Yiğit xx, Feridun x, Costa x (Furkan dk. 58 x), Atabey x

Yedekler: Ali Türkan, Oğulcan, Emirhan, Bilal, Hüseyin

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Gol: Pedriel (dk. 39) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Da Silva, Furkan, Feridun, Santos Souza (Bandırmaspor), Abdulkadir, Tolga, Kudbettin (Mersin İdmanyurdu)