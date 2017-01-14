14 Ocak 2017, Cumartesi
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Mersin derbisini, Büyükşehir Belediyesi kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir diğer Mersin ekibi olan MBK Doğuş Hastanesi'ni 67-64 yendi.


14 Ocak 2017 16:48

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyotu ortada geçti. Her iki takım da bu periyotta karşılıklı sayılar bulurken, 1. periyot 17-17 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ikinci periyotunda da her iki takım yine karşılıklı sayılar buldu. Bu periyotta biraz daha etkili olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, devreye 36-35 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise MBK Doğuş Hastanesi rakibine üstünlük sağladı. Üst üste bulduğu sayılarla öne geçen ve rakibinin sayı atmasına fırsat vermeyen MBK Doğuş Hastanesi, 3. periyotu 55-48 önde tamamladı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Her iki takım da sayı bulmak için kıyasıya mücadele verirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi maçın bitimine 5 dakika kala üstünlüğünü ortaya koydu ve bulduğu sayılarla maçı 67-64 kazanmasını bildi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Turnçtan Durmuşcan xx, Ayhan Baykara xx, Sinem Tetik xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe xx 10, Gökçe Doğan x 8, Aneika Henry x 8, Danille Marie Robinson xxx 16, Gintare Petronyte xxx 11, Nevin Nevlin xx 11, Şeyma Kutun x 3
MBK Doğuş Hastanesi: Andra Moss xx 13, Michelle Snow xx 11, Olesia Malashenko xxx 21, Rana Derin x 5, Gülşah Akkaya x 5, Melis Talay x 5, Noemie Mwindila A Mayomb x 4

1. Periyot: 17-17

Devre: 36-35 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 48-55 (MBK Doğuş Hastanesi lehine)

Etiket: Mersin


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