31 Aralık 2016, Cumartesi
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Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde rahat kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde Tosyalı Toyo Osmaniye GSK'yi 76-63 yendi.


31 Aralık 2016 00:51


Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 21-15 önde tamamladı.İkinci periyotta da etkili oyunun sürdüren turuncu beyazlı ekip, devreye 38-30 önde tamamladı. 3. periyotta ise aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, bu periyotu da 52-44 önde bitirdi. Maçın son periyotun da iyi oynayan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Mersin Büyükşehir Belediyespor, maçı 76-63 kazandı.

Salon: Edip Buran Spor Salonu

Hakemler: Turgut Işık xx, Uygar Kurt xx, Halil Erkoç xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Frida Eldebrink xx 2, Gökçe Doğan xx 7, Nilay Kartaltepe xx 9, Fahriye Bayraktar xx 4, Gintare Petronyte xxx 24, Aneike Henry xxx 10, Danielle Robinson xx 4, Nevin Vatansever xxx 16

Tosyalı Toyo Osmaniye GSK: Riquna Williams xx 7, Tuğçe İnöntepe xx 8, Saadet Aysu Keskin xx 8, Büşra Akgün xx 5, Nazlı Bircan Gökdemir xx 2, Marina Bas xxx 19, Monica Engelman xx 14

1. Periyot: 21-15 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 38-30 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 52-44 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

Etiket: Basketbol



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