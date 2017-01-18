18 Ocak 2017, Çarşamba
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Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da yok

Euroleague A Grubu 9. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Dynamo Kursk takımına 84-70 yenildi. Bu sonuçla birlikte Mersin ekibi, grupta 9'da 0 yaptı.


18 Ocak 2017 20:55

Euroleague A Grubu 9. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Dynamo Kursk takımına 84-70 yenildi. Bu sonuçla birlikte Mersin ekibi, grupta 9'da 0 yaptı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynana maça hızlı başlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, 10-0'lık seri yakaladı. Bu farktan sonra rakip sayı bulmaya başlasa da ilk periyotu Mersin ekibi, 22-14 önde tamamladı. Maçın 2. periyotu ise ortada geçti. Rakip bu periyotta daha fazla sayı bulsa da devreye turuncu-beyazlı ekip, 38-34 önde girdi. Maçın 3. periyotu ise kıran kırana geçti. Her iki takım da bu periyotta sayı bulurken, rakip biraz daha istekliydi. Bu periyotu Dynamo Kursk ekibi 63-59 galip bitirdi. Maçın son periyotunda ise rakip Dynamo Kursk, oyundaki etkinliği artırarak maçı 84-70 kazandı.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Nikolaos Somos xx, Alakbar Hasanov xx, Vladimir Tsekov xx
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Danieelle Marie Robinson xxx 14, Gökçe Doğan x 7, Gintare Petronyte xxx 17, Aneika Henry xxx 18, Nilay Kartaltepe x 7, Nevin Nevlin x 7
Dynamo Kursk: Angel McCoughtry xx 14, Epiphanny Prince x 9, Helena Ciak x 7, Maria Vadeeva x 8, Kseniia Levchenko x 2, Anna Cruz xxx 15, Nneka Ogwumike xxx 23, Elena Kirillova x 6
1. Periyot: 22-14 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 38-34 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)
3. Periyot: 59-63 (Dynamo Kursk lehine)

Kaynak: İHA

Etiket: Mersin Büyükşehir Belediyespor


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