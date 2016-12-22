Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

22 Aralık 2016 10:53

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor ile mücadele edecek. İlk maçında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan, ikinci haftada Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, İzmir temsilcisini yenerek, gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Menemen ise sürpriz peşinde...

Menemen Belediyespor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Menemen Belediyespor: Ömer, Tayfun, Veli, Efe, Yasin, Murat, Ertuğrul, Erman, Mustafa, Mert, Gökhan Ünal

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, Skrtel (Neustadter), Yiğithan, İsmail, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan, Aatif, Stoch, Fernandao

Fenerbahçe’nin Menemen Belediyespor maçına Spor Toto Süper Lig’de az süre alan futbolcular ile gençlerden kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel, yarınki müsabakada yer alamayacak.

Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?

İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Kupası C Grubu’nda 3 puanla 2’nci basamakta yer alan 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor, yarın tarihinde ilk kez Fenerbahçe’yle rakip olacak. Mücadelenin bilet fiyatları kapalı tribün 50 TL, açık tribün 30 TL olarak belilendi. Ev sahibi Menemen Belediyesporluların kapalının solunda yer alacağı, kapalının sağı ve açık tribünün ise takımlarını uzun süre sonra İzmir’de izleme imkanı bulacak Fenerbahçeli futbolseverlere ayrıldığı kaydedildi.

Kurucuları Fenerbahçeli olduğu için renkleri ve logosunu seçerken sarı-lacivertlilerden esinlenen Menemen’de tarihi sınav öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Mücadelede Menemen’in yıldızlarından Gökhan Ünal da kariyerinde 2009-10 sezonunun devre arasında Trabzonspor’dan Burak Yılmaz ve 3.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olup yarım dönem forma giydiği eski takımına rakip olacak.

Teknik Direktör Suat Kaya, "Fenerbahçe’yi yenebilecek kapasitede bir takımız. Tarihi bir karşılaşma oynayacağız bu da bizde ekstra motivasyon oluşturdu" dedi.

Gökhan, eski takımına karşı

Menemen Belediyespor’un yıldızı Gökhan Ünal için bu akşamki mücadele özel bir maç olacak. Tecrübeli futbolcu 2009-10 sezonunun devre arasında Burak Yılmaz ve 3.2 milyon Euro (11.7 milyon TL) karşılığında Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Gökhan, 1 sene formasını giydiği eski takımına karşı mücadele edecek. 34 yaşındaki forvet bu sezon 9 resmi maçta forma giydi ve 5 gole imzasını attı. Hafta içerisinde soğuk algınlığı nedeniyle 2 idmana çıkmayan Gökhan’ın bugün 11’de olması bekleniyor.

Skrtel kupada oynayabilir

Dick Advocaat, kupadaki ilk 2 maçta genç oyuncular ile A takımda fazla şans bulamayan yedeklere görev vermişti. Neustadter her iki karşılaşmada da oynamıştı. Ancak Skrtel’in cezası nedeniyle Hollandalı teknik adam, Neustadter’i Trabzonspor maçına saklayabilir. Tecrübeli teknik adam, sürpriz bir kararla Skrtel’i bugünkü karşılaşmada ilk 11’de oynatabilir. Bunun dışında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Amed karşılaşmalarında olduğu gibi yine genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada olacak.

Türkiye Kupası’nda 300. karşılaşma

Fenerbahçe, bu akşamki Menemen Belediyspor maçı ile birlikte Türkiye Kupası tarihindeki 300. sınavına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, daha önce oynadığı 299 karşılaşmada 160 galibiyet, 66 beraberlik ve 73 yenilgi almış; 533 gol atıp 292 gol yemişti. Bu akşamki maç aynı zamanda Kanarya’nın kupadaki 150. deplasmanı olacak. Fenerbahçe, daha önce 6 defa Türkiye Kupası’nı müzesine götürme başarısı gösterdi.