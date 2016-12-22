22 Aralık 2016 13:04

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda 3 puanla 2’nci basamakta yer alan 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Belediyespor, bu akşam tarihinde ilk kez Fenerbahçe’yle rakip olacak.

İzmir Atatürk Stadı’nda Arda Kardeşler’in düdük çalacağı Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçı saat 20.30’da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maç için İzmir’e geldi. pic.twitter.com/8PA1DpTvt2 — Efsane Fotospor (@EfsaneFotospor) 22 Aralık 2016

Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları kapalı tribün 50 TL, açık tribün 30 TL olarak belilendi.

Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Menemen Belediyespor: Ömer, Tayfun, Veli, Efe, Yasin, Murat, Ertuğrul, Erman, Mustafa, Mert, Gökhan Ünal

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, Skrtel (Neustadter), Yiğithan, İsmail, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan, Aatif, Stoch, Fernandao

Menemen Belediyespor'un takım otobüsü de Fenerbahçe izleri taşıyor. Renkleri ve logosu ile Fenerbahçe'nin tüm simgelerini andıran Menemen Belediyespor'un kurucuları da Fenerbahçeli..

Ev sahibi Menemen Belediyesporluların kapalının solunda yer alacağı, kapalının sağı ve açık tribünün ise takımlarını uzun süre sonra İzmir’de izleme imkanı bulacak Fenerbahçeli futbolseverlere ayrıldığı kaydedildi.

Kurucuları Fenerbahçeli olduğu için renkleri ve logosunu seçerken sarı-lacivertlilerden esinlenen Menemen’de tarihi sınav öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Mücadelede Menemen’in yıldızlarından Gökhan Ünal da kariyerinde 2009-10 sezonunun devre arasında Trabzonspor’dan Burak Yılmaz ve 3.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olup yarım dönem forma giydiği eski takımına rakip olacak. Teknik Direktör Suat Kaya, "Fenerbahçe’yi yenebilecek kapasitede bir takımız. Tarihi bir karşılaşma oynayacağız bu da bizde ekstra motivasyon oluşturdu" dedi.

Dick Advocaat yedek ağırlıklı bir kadro tercih etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maç için İzmir’e geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat’ın yedek ağırlıklı bir kadroyu tercih ettiği görüldü.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, bu akşam Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor’la oynayacağı 3. hafta maçı için İzmir’e geldi. Özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi 60'a yakın taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar Teknik Direktör Dirk Advocaat’a sevgi gösterilerinde bulunurken, tecrübeli teknik adamın ligde az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kafileyle İzmir'e geldiği görüldü.

Altınordu’dan hediye

Altınordu altyapısından yetişen Salih Uçan’ı görebilmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Altınordu’nun minik futbolcuları, genç oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe kafilesine cevizli incir hediyelerini sundu. Fenerbahçe, maç saatine kadar kampa gireceği otele hareket etti.

Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı- lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel’in yer almadığı 17 kişilik Menemen Belediyespor kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Anıl Demir, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan Civelek, Miroslav Stoch, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Abdurrahman Canlı, Muhammed Samed Karakoç, Erdican Şehit.”

Türkiye Kupası’nda 300. karşılaşma

Fenerbahçe, bu akşamki Menemen Belediyspor maçı ile birlikte Türkiye Kupası tarihindeki 300. sınavına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, daha önce oynadığı 299 karşılaşmada 160 galibiyet, 66 beraberlik ve 73 yenilgi almış; 533 gol atıp 292 gol yemişti. Bu akşamki maç aynı zamanda Kanarya’nın kupadaki 150. deplasmanı olacak. Fenerbahçe, daha önce 6 defa Türkiye Kupası’nı müzesine götürme başarısı gösterdi.

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