Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

10 Ocak 2017 00:09

Avrupa macerasını tamamlayıp Brezilya'ya dönen Felipe Melo, Palmeiras'a imza attı. Melo imza sonrası ilk röportajını Fox Sports'tan Benja'ya verdi. "Aqui de Benja" isimli programa konuk olan Melo, Inter'de Galatasaray'da kazandığının yarısına oynadığını itiraf etti.

Belki de Türkiye'de gündemi değiştirecek açıklamalarda bulundu. Melo, 2011-12'deki olaylı finali ile ilgili Fenerbahçelileri çıldırtacak açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçtan sonra Mehmet Topuz'un kendisine taklit etmesine çok kızdığını belirten Melo, Kadıköy'de oynanan final maçını kazandıktan sonra Saracoğlu'nun çimlerine çişini yaptığını ve bu sayede F.Bahçe'den intikamını aldığını itiraf etti.

Melo, 2015 yılında Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası finalin devre arasında futbolunu beğenmediği Sabri'yi de "ikinci yarıda gerçek Sabri gibi oynamazsan seni döverim" diyerek tehdit ettiğini, ikinci yarıda Sabri'nin oyunuyla maçı kazandıran isimlerden olduğunu açıkladı.