Melih Mahmutoğlu ödülünü şehit ailelerine bağışladı

15 Ocak 2017 17:48

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu geçen sene olduğu gibi bu sene de 3 sayı yarışmasının galibi oldu.

Türkiye'de yaşanan terör saldırılarının acılarını bir nebze dindirmek için ‘Parkenin Sihirbazları Türkiye için Omuz Omuza’ sloganıyla parkeye çıkan Spor Toto Basketbol Ligi oyuncuları, basketbolsevelere eğlenceli anlar yaşattı. 3 sayı yarışmasında geçen sezon da ipi göğüsleyen Melih Mahmutoğlu bu sene de yaptığı 22 sayıyla 10 bin liralık ödülü kazandı. Başarılı basketbolcu ödülünü şehit ailelerine bağışlayacağını açıkladı. Sosyal medyada büyük yankı bulan bu görüntüler taraflı tarafsız binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.