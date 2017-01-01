01 Ocak 2017 10:36

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da terör! Reina gece kulübüne saat 01.15 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan terörist 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi, vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. İstanbul Valisi ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısını 35 olarak açıklamıştı. İlerleyen dakikalarda kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alçak saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 21 kişinin kimliği (16'sı yabancı, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı) belli oldu. Sağlık Bakanı Akdağ ise yaralı sayısı 65 olarak açıkladı. Teröristi arama çalışmaları sürüyor. Saldırıda DEAŞ şüphesi ağır basıyor.

Spor kulüpleri yaşananlar için başsağlığı mesajı yayınlarken, Fenerbahçe, Mehmet Topal konusunda da özel bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'den Mehmet Topal açıklaması:

İstanbul Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıda Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine açıklama yapıldı.

Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.

Bu arada spor camiası da yaşanan olay sonrası başsağlığı mesajları yayınladılar:

Beşiktaş: Teröre lanet olsun... Milletimizin başı sağolsun

İstanbul’da bir eğlence mekanındaki silahlı terör saldırısının acısını yaşıyoruz.

İlk açıklamalarda 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrendik.

Askerlerimize, polisimize yapılan saldırıların ardından, sınır ve hainlik tanımayan terör, bu sefer sivil vatandaşlarımıza yönelik olarak kalleşçe bir yöntemle gerçekleştirilmiştir.

Devletimiz ile birlikte, milletçe seferber olarak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek terörü yeneceğimize inancımız tamdır.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederiz.

Beşiktaş JK

Galatasaray: Hain terör saldırısını lanetliyoruz

Yeni yıla umutla girmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik Ortaköy’de gerçekleşen hain terör saldırısını lanetliyoruz.

Hayata umutla bakan, tek istediği eğlenmek olan yurttaşlarımıza alçakça ve insanlıktan nasibini almamış bir şekilde saldırı olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu vahşet sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza en kısa zamanda şifa diliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü

Fenerbahçe: Başımız sağolsun

2017 yılına girmenin heyecanını paylaşmayı umduğumuz bu gece, Ortaköy'de bir gece kulübünde, silahlı saldırı gerçekleştiğini, ilk resmi açıklamaya göre 35 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyor; tüm yaralı vatandaşlarımıza ve resmi görevlilere acil şifalar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Trabzonspor: Başımız sağolsun

İstanbul'da bir gece kulübünde yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdıran terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizi derin acıya boğan terörist saldırının fail ya da faillerine gereken en ağır cevabın verileceğine olan inancımız tamdır. Saygılarımızla...