11 Ocak 2017, Çarşamba
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Mehmet Erdem Uğurlu, Büyükşehir Gaziantepspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Göztepe’nin 28 yaşındaki orta saha futbolcusu Mehmet Erdem Uğurlu’yu renklerine bağladı.


11 Ocak 2017 18:15

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Göztepe’nin 28 yaşındaki orta saha futbolcusu Mehmet Erdem Uğurlu’yu renklerine bağladı.

Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kulübün Basın Sözcüsü İbrahim Açıkgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer çalışmalarına devam ettiklerini ve 1 oyuncuyu daha kadroya dahil ettikten sonra transferi kapatacaklarını söyledi. Devre arasını en olumlu şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirten Açıkgöz, "Takıma katkısı olabilecek oyuncularla yeni sözleşmelerle imzaladık. Mehmet Erdem Uğurlu da bunlardan birisidir. Oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Belki bir oyuncu nokta atışı diyebileceğimiz transfer çalışmalarımız var. Özellikle gol yollarındaki ihtiyacımızı giderecek bir forvet oyuncusuna bakıyoruz. Onu da yaptığımız zaman transferi kapatacağız" diye konuştu

Göztepe ile 13 maça çıkan orta saha oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu'nun ligde golü bulunmazken, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakasında oynanan Medipol Başakşehir karşısında fileleri havalandırmıştı.

Kaynak: İHA

Etiket: mehmet erdem uğurlu


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