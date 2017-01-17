Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye teklif eden Muharrem Usta olmuştu!

17 Ocak 2017 10:03

Mehmet Ekici'nin daha Fenerbahçe'ye transferinin gündemde olmadığı dönemde Trabzonspor bizzat Başkan Muharrem Usta aracılığıyla temas kurdu.

Şenol Güneş Stadı'nın açılışı için Aziz Yıldırım'ı davet eden Usta, Şekip Mosturoğlu ile görüştü. Hem tüm Fenerbahçe yönetimini davet etti. Hem de Fernandao ve Aatıf'ı istedi. Aziz Yıldırım, iki oyuncu için rakamın 10 milyon Euro olduğunu söyledi. Usta'dan sürpriz bir hamle geldi. Sözleşme yenilemeye yanaşmayan Mehmet Ekici'ye karşılık Fernandao'yu istedi. Dick Advocaat bu teklifi reddetti. Daha sonra teklif Aatıf takasına döndü.