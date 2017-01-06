Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim

06 Ocak 2017 07:20

Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin transferi için bir görüşme gerçekleştirdi.

Muharrem Usta, Mehmet Ekici'yi isteyen Fikret Orman'dan, Veli Kavlak'ı bonservisi ile Kerim'i ise sezon sonuna kadar kiralık istedi. Orman, Fenerbahçe'den Aatıf'a razı olurken kendisinden iki oyuncu birden isteyen Usta'ya kendi oyuncularına haksızlık yaptığını söyledi.

Muharre Usta ise, Veli'nin futbol hayatının tehlikede olduğunu Kerim'i ise sadece 6 aylığına alabildiklerini hatırlattı.

Mehmet Ekici'nin transferi konusunda bu görüşmeden de net bir durum ortaya çıkmadı.

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