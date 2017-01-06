06 Ocak 2017, Cuma
> Beşiktaş > Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim

Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim

Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin transferi için bir görüşme gerçekleştirdi.


06 Ocak 2017 07:20


Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin transferi için bir görüşme gerçekleştirdi.

Muharrem Usta, Mehmet Ekici'yi isteyen Fikret Orman'dan, Veli Kavlak'ı bonservisi ile Kerim'i ise sezon sonuna kadar kiralık istedi. Orman, Fenerbahçe'den Aatıf'a razı olurken kendisinden iki oyuncu birden isteyen Usta'ya kendi oyuncularına haksızlık yaptığını söyledi.

Muharre Usta ise, Veli'nin futbol hayatının tehlikede olduğunu Kerim'i ise sadece 6 aylığına alabildiklerini hatırlattı.

Mehmet Ekici'nin transferi konusunda bu görüşmeden de net bir durum ortaya çıkmadı.

MEHMET EKİCİ TRANSFERİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ - TIKLAYIN

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehmet ekici, beşiktaş, trabzonspor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Galatasaray'dan Vitinho atağı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak


Dele Alli'nin parası Bruma'ya gidecek!
''Sneijder ve Podolski transferi tamam''
Galatasaray'a çifte yıldız
Fenerbahçe'den yılın transferi!
Yeni golcü için sürpriz iddia!
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Kerim Frei'a önce sözleşme sonra kiralama


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti - Fenerbahçe, bu transfer döneminde almak için uğraştığı Me...
Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes - Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması...
Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak - Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu ...
De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi - Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rek...
Galatasaray'dan Vitinho atağı Galatasaray'dan Vitinho atağı - Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın B...
''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' ''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' - Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolsk...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak - Rodrigues'i Galatasaray'a satmayı planlayan PAOK, bu oyun...
5 Ocak Süper Loto sonuçları 5 Ocak Süper Loto sonuçları - Süper Loto sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi ta...
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme - Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van ...
Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim - Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muha...