Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı

16 Ocak 2017 08:38

Beşiktaş'ta Mehmet Ekici'ye yapılan transfer teklifi takım içinde anlamsız bir gerginliğe neden oldu... yeni transfer Ryan Babel'e ödenecek 2.1 milyon Euro'nun gerginliği sıcaklığını korurken, siyah-beyazlı yönetimin Mehmet için yılda 2 milyon 250 bin Euro ödeyeceği iddiaları şampiyonluktan bile daha fazla konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş'a forma bulamayacağı için gelmek istemeyn bu yüzden Fenerbahçe'ye tercih eden Mehmet'e takım ortalamasının üzerine bir rakam önerildiği dedikodusu futbolcuların en fazla kafasını yoran konu. Yöneticiler Mehmet için takım ortalamasının üzerine çıkılmayacağını konuşsa da Fenerbahçe 2 milyon Euro verirken, Ekici'nin 1 milyon 650 bin Euro'ya Beşiktaş'a gelmesine ihtimal verilmiyor.