Mehmet Ekici'nin yerini ilk günden doldurdu

15 Ocak 2017 12:06

Trabzonspor, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gidip gelen Mehmet Ekici'nin yerine 10 numara arıyor... fakat Cuma akşam Bursaspor karşısında galibiyeti getiren oyuncuların başında gelen Yusuf Yazıcı "ben buradayım" diye bağırıyor.

Trabzonspor'u 12'nci dakikada öne geçiren Uğur Demirok'un attığı golün de asistini yapan 20 yaşındaki Yusuf, bordo-mavili formayla bu sezon çıktığı 5 maçta 3 gol ve 4 asiste ulaştı.

Futbola 1 Temmuz 2012 tarihinde Trabzonspor altyapısında başlayan Yusuf, 29 Ocak 1997 Trabzon doğumlu. U17, U19 ve U21 takımlarında forma giyen Yusuf bu sezon A takıma yükseldi.

Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Dünya Şampiyonu olan takımın kaptanlığını yaptı. Rizespor maçında attığı golle geçen sezonun gol atan en genç oyuncu oldu. Yusuf, Rizespor maçında 2 gol ve 2 asistle Süper Lig'de bir maçta dört gole doğrudan katkı yapan ilk oyuncu olmuştu.