Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes

06 Ocak 2017 07:30

Trabzonspor bir süredir Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye ve Musa Çağıran'ın peşinde... iki oyuncuda bordo-mavili formayı giymek istiyor. Fakat UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna başarıyla devam eden Ankara ekibinde Onursal Başkan Melih Gökçek bu fikre sıcak bakmıyor.

Trabzonspor'la Musa'nın transferinde görüşmeleri sürdüren Arnavut menajer Şkodran'dan ise sürpriz bir teklif geldi.

Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılması durumunda 22 yaşındaki sol ayaklı 10 numara Diego Lopes'i Trabzonspor'a getireceğini iletti.

Şkodran geçen sezon Brezilya'nın America MG takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun DVD'lerini de görüştüğü yöneticiler aracılığıyla izlemesi için Ersun Yanal'a teslim etti.

Diego Lopes kimdir?

Benfica'nın Palmeiras'ın altyapısından transfer ettiği Diego Lopes, Rio Ave, Kayserispor ve America MG takımlarında kiralık oynadı.

On numara mevkisinde forma giyen Diego Lopes, kariyerinde 145 maçta 13 gol atıp, 16 asist gerçekleştirdi.

22 yaşındaki Diego Lopes'in transfermarkt değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.