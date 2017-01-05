Mehmet Ekici'nin alternatifi Jovetic için 3 teklif

05 Ocak 2017 08:44

Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici transferi için Trabzonspor yönetiminin vereceği kararı bekliyor... fakat alternatifleri için de çalışmalar devam ediyor!

Asıl hedef olan Stevan Jovetic için Manchester City'ye 3 ayrı teklif sunuldu. Birinci teklif 1.5 sezonluk kiralama bedeli karşılığında 2.5 milyon Euro. 5 milyon Euro'luk satın alma bedeli.

İkinci teklif 6 aylık kiralama karşılığında 1 milyon Euro ve 6 milyon Euro'luk satın alma bedeli.

Son teklif ise 7 milyon euro verilerek bonservisinin tamamının alınması.

Manchester City gönderilen bu 3 teklife şimdilik cevap vermezken Karadağlı oyuncu için gelen tüm tekliflerin değerlendirilmesinden sonra Fenerbahçe'nin net bir cevap alacağı bildirildi.

Stevan Jovetic kimdir?

27 yaşındaki Stevan Jovetic, Inter'de kiralık olarak forma giyiyor. Partizan altyapısında yetişen Stevan Jovetic, 2008 yılında Fiorentina'ya transfer oldu. 2013 yılında ise 26 milyon Euro bonservis ücretiyle Manchester City'e transfer olan Jovetic, 2015 yılından beri Inter'de kiralık olarak forma giyiyor.

Bu sezon Serie A'da sadece 5 maça çıkan Stevan Jovetic, gol ya da asist gerçekleştiremedi.

Stevan Jovetic, forvet arkası ve santrafor bölgesinde forma giyebiliyor.