12 Ocak 2017, Perşembe
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Mehmet Ekici'de son dakika! Babası açıkladı...

Sezon başından bu yana takımda şans bulamayan ve zaman zaman kulübede oturan Olcay Şahan, oynamak istediğini belirterek dün Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetimi ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu transferin ardından Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a transferi ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.


12 Ocak 2017 10:39

Beşiktaş'ın Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği ve bordo mavili kulüp ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'nin menajer babası ise siyah beyazlı kulüp ile el sıkıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş ise devre arasında alınması planlanan Mehmet Ekici'nin sezon zonuna kadar Trabzon'da kalmasını isterken "Şu anda onun mevkiinde çok oyuncu var. Sözleşmesi bitene kadar Trabzonspor'da kalsın" dediği belirtildi.

Olcay Şahan ise futbol oynamak için Trabzonspor'a geldiğini vurgularken bordo mavili kadroda şampiyonluk peşinde koşacaklarını vurguladı. Beşiktaş yönetimi Olcay Şahan'ı bonservisi ile birlikte Trabzonspor'a verince sezon başından bu yana takımdan kiralık olarak gönderileceği belirtilen Kerim Frei'ın kaldığı vurgulandı.

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak Olcay Şahan'ı çok sevdiklerini belirtirken "Ayrılmak çok zor oldu. Ama kendisi gitmek için olumlu hava almış. Bizde hayır diyemedik. Olcay Şahan milli takım oyuncusudur. Trabzon'da başarılar dileriz" dedi.

EKİCİ SEZON SONU GELECEĞİNİ BELİRTTİ

Mehmet Ekici'nin menajer babası ise "Biz daha önce Fenerbahçe ile görüştük. Fakat ciddi bir durum yoktu. Mehmet, Beşiktaş'ta orta alanda yoğun kalabalık olduğunu ve oynayamayacağını,belirtti. Ama sezon sonunda siyah beyazlı forma ile futbol yaşamına devam edecektir" yorumunu yaptı.

Kaynak: Hürriyet


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