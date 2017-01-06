06 Ocak 2017, Cuma
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Mehmet Ekici'de son dakika

Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor’a önerilen ve önce ‘Tamam’ diyen Aatif, son anda vazgeçti, Bordo- Mavililer’e gitmeyi kabul etmedi. Ezeli rakibiyle anlaşan Fenerbahçe, transferi artık direkt para formülüyle çözecek. rakam 1.5 milyon Euro (5.5 milyon TL).


06 Ocak 2017 09:29


Sezonun en çok konuşulan transferinde artık sona gelindi. Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor’a önerilen Aatif’ın Karadeniz ekibine gitmeyi kabul etmemesi üzerine Fenerbahçe son formülü devreye soktu.

Sarı-Lacivertliler, deneyimli orta alan oyuncusunu takas işini gündemden kaldırıp direkt bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağlayacak. Bu transfer için konuşulan rakam ise 1.5 milyon Euro (5.5 milyon TL) civarında.

4 yıllık anlaşma

Mehmet Ekici’nin de, Trabzonspor’un da Fenerbahçe’nin önerisine ‘evet’ dediği, başarılı futbolcunun en kısa zamanda yeni takımının kampına katılacağı öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe’nin 4 yıllık bir sözleşme imzalaması, Mehmet Ekici’nin de sezonluk 2 milyon Euro (Yaklaşık 7.5 milyon TL) kazanması bekleniyor. (Fanatik)

Fenerbahçe Mehmet Ekici transferini bitirdi

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Aatif + 500 bin euro karşılığında Trabzonspor'la anlaştı.

Fenerbahçe'de son günlerde iyice hız kazanan Mehmet Ekici operasyonu başarıyla sonuçlandı. Daha önce yıldız futbolcuyla söz kesen, Trabzonspor'la da Aatif + 500 bin euro'ya anlaşan ancak Fas'lı oyuncunun direnciyle karşılaşan Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın devreye girip Aatif'ı ikna etmesiyle tüm engelleri aşmış oldu.

Diğer yandan Trabzonspor'la Antalya'da kampta bulunan Mehmet Ekici takım arkadaşlarıyla vedalaşmaya başladı. 26 yaşındaki futbolcunun, bugün Antalya'da başlayacak olan Fenerbahçe kampına katılması bekleniyor. Bu transferinin bittiğini öğrenen teknik direktör Advocaat, yöneticilere telefon açarak teşekkür etti. (Fotomaç)

Etiket: Mehmet Ekici, Trabzonspor, Fenerbahçe



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