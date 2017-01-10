Mehmet Ekici'de şaşkınlık yaratan gelişme

11 Ocak 2017 00:22

Yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi yüzde 85 oranında iptal olma aşamasına geldi... Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali ise yüzde 85'lik ihtimalini koruyor.

Aatıf'ı ve Sivasspor'u ikna etme işini tamamen Fenerbahçe'nin sırtına bırakan ve Cezayirli oyuncuyla hiçbir şekilde görüşmeyen Muherram Usta'nın İstanbul'daki ofisinde Mainz'ın sportif direktörü Rouven Schröder'le görüştüğü ise gündeme bomba gibi düştü. Mainz'in Wolfsburg'a gönderdiği Yunus Mallı'nın yerine Ekici'yi alarak teknik direktör Martin Schmidt'in elini güçlü tutmaya çalıştığı ise gelen bilgiler arasında.

''Her şeyi unutalım gel sözleşme yenile''

Başkan Muharrem Usta, Fenerbahçe'ye transferi zora giren Mehmet Ekici'yle son bir görüşme daha yaptı... takımda kalmak istiyorsa, yaşananları unutarak yeni sözleşme sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin kendisi için şartları zorlayacağını düşünen Mehmet Ekici ise Aatıf'ın Antalya'ya götürülmemesi dışında herhangi bir hamlede bulunulmaması yüzünden hayal kırıklığı yaşıyor. Kendisine yılda 600 bin Euro önerebilen Mainz'ın teklifinin yanında Trabzonspor'un sözleşme uzatmak için yaptığı 1.4 milyon Euro'luk teklif ise gurbetçi futbolcunun takımda kalma ihtimalini artırmış durumda.

Usta, Ekici'yi 900 bin Euro imza parasıyla ikna edecek

Trabzonspor ile Mehmet Ekici'nin arasını açan Fenerbahçe'ye gitmek için heveslendiren sözleşmesinde yer alan 1.4 milyon Euro'nun o günkü kura sabitlenmesiydi...

Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici, Usta'ya oğlunun kaybının çok olduğunu 1.4 milyon Euro'ya imza atabileceklerini ama yaşanan zararın karşılanmasını istiyordu. Usta ise 1.4 milyon Euro'yu kur sabitlemeden Ekici'ye vermeyi taahhüt ediyordu. Gelinen süreçte euro'nun 4 TL'yi bulması üzerine Usta, Ekici'nin babasına sürpriz bir teklif yaptı. 1.4 milyon Euro'an 3 yıllık ekstra sözleşme ve 3 yılda ödenmek üzere 900 bin Euro imza parası.

Fenerbahçe'nin kendisi için elini taşın altına koymamasından rahatsız olan Ekici'nin ve babasının Trabzonspor'da kalma konusunu çok ciddi şekilde düşünmeye başladıkları ise gelen bilgiler arasında.

Ali Yıldırım'dan Ekici'ye: Sakın bir yere imza atma

Tüm bunların yaşandığı ortamda Mehmet Ekici ile Ali Yıldırım arasında bir telefon görüşmesi olduğu bildirildi... Ekici'nin Yıldırım'a, ''abi beni almaktan vaz mı geçtiniz?'' diye sorduğu, Yıldırım'ın ise ''seni alacağız. Anlaşma anlaşmadır. Sadece ufak tefek pürüzler var. Halledeceğiz. Gönlünü ferah tut'' cevabı aldığı bildirildi.

Mehmet Ekici'nin ise Yıldırım'a ''abi 2 ay oldu bekliyorum. Belirsizlik bunaltıyor'' restini çektiği öğrenildi. Yıldırım ise, ''oğlum eskiden olsa çoktan almıştık. Ama biliyorsun bu finansal fair-play kurallarını. Elimizi kolumuzu bağlıyor'' diyerek kendini savundu. Yıldırım'ın Ekici'ye, ''sakın bir imza atma. Olmadı sezon sonunda seni bedavaya alırız. Yine alırız'' diyerek telkinde bulunduğu bildirildi.