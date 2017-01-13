Mehmet Ekici’de flaş gelişme

13 Ocak 2017 21:34

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Bursaspor ile karşılaşan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal maç öncesinde flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mehmet Ekici maç kadrosuna almadı.

18 kişilik kadroda yer almayan Mehmet Ekici takımla birlikte Bursa’ya gitmişti. Ekici’nin adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

Öte yandan Ersun Yanal yeni transferlerden Olcay Şahan, Mas ve Pereira’yı ilk 11’de görevlendirdi.

Maç öncesinde BeIN Sports’ta açıklamalarda bulunana Ersun Yanal, “Mehmet Ekici’nin durumu netleşmeden onu takımda oynatmak istemedim. Kendisi önemli ve değerli bir oyuncu. Trabzonspor’a katkısı yüksek bir isim. Beklentiler tam önümüze gelsin, o zaman netlik kazanacaktır” dedi.