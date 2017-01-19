19 Ocak 2017, Perşembe
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Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanmak istediği Aatıf Chahechouhe'un, transfer işinin çok uzadığını belirterek yakın çevresine "Ben Trabzonspor ile anlaştım. Baskılardan da bıktım. Kulüpler anlaşırsa ben gitmeye hazırım" dediği öğrenildi.


19 Ocak 2017 12:45

Mehmet Ekici transferinin ilk raundunda Fenerbahçe bir adım önde görünürken, Beşiktaş'ın devreye girmesi ile 2. raund eşitlikle kapandı. 3. raundda milli oyuncunun isteğini dile getirmesine rağmen Trabzonspor Ekici'yi Fenerbahçe'ye vermeyeceğini deklare etti. 4. raundda Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

Şimdi 5. raundda farklı bir atak geldi. Aatıf, Trabzonspor ile anlaştığını ve gidebileceğini söyledi.

İlk görüşmelerde Aatıf + 500 Bin Euro teklifi yapan Fenerbahçe, Faslı oyuncunun bu takasa yanaşmaması üzerine Ekici için rakamı 2 Milyon Euro'ya çıkarmıştı. Trabzonspor cephesinde konu kapandı ancak Ersun Yanal'ın Aatıf'ı takımda görmek istemesi transferi mümkün kılıyor. Aatıf'ın Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmından Adanaspor maçında protesto görmesi de bu kararında etkili olabilir. Takasa yanaşmayan ve Antalya kampına gecikmeli de olsa katılan Aatıf sürpriz bir şekilde Adanaspor maçında ilk 11'deydi. Maçın berabere bitmesi Aatıf'ın taraftarlarla bir münakaşa yaşamasına sebep oldu. Şubat ayından itibaren Avrupa Ligi kadrosunda yine düşünülmeyen Aatıf Chahechouhe'un, transfer işinin çok uzadığını belirterek yakın çevresine "Ben Trabzonspor ile anlaştım. Baskılardan da bıktım. Kulüpler anlaşırsa ben gitmeye hazırım" şekilnrde konuştuğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiket: aatıf, mehmet ekici



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