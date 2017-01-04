Mehmet Ekici transferinde son dakika!

04 Ocak 2017 10:45

Sezonun iç piyasadaki flaş ismi Mehmet Ekici’de ezeli rakiplerine fark yaratan Fenerbahçe, transferi imza noktasına kadar taşıdı. İşin Ekici boyutunda bir sıkıntı yok ama Fenerbahçe ile Trabzonspor’un anlaşma formülleri masada, pazarlıklar sürüyor.

Bordo-Mavililer’e Aatif+para önerisi yapan Fenerbahçe, “Oyuncuyu ikna işi sizin” mesajını verirken, Fırtına’nın hocası Ersun Yanal’ın da eski göz ağrısıyla görüştüğü ortaya çıktı. Aatif’ın düşünmek için çok kısa bir süre talep ettiği öğrenildi.

En geç birkaç gün içinde transferin kesin olarak çözülmesi, Mehmet Ekici’nin de Fenerbahçe kampına katılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in Ekici’nin yanı sıra bir de 10 numara transferi yapacağı kulislerde konuşulan transfer dedikodularından. O listenin ilk sırasındaki isim ise hiç kuşku yok ki, Advocaat’ın gözbebeği Mata...