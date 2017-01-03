Mehmet Ekici Trabzonspor kampına katılmadı

03 Ocak 2017 15:29

Mehmet Ekici transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği Trabzonspor'un yıldızı, takımının bugün başlayan kampında yer almadı.

Yöneticilerle görüşen Mehmet, "Bu şartlarda kampta faydalı olamam. Sakince düşünüp, karar vermek istiyorum" dedi. Teknik direktör Ersun Yanal'a da bu talebini ileten yıldız orta saha oyuncusu olumlu yanıt aldı.

Bilindiği üzere Trabzonspor, Mehmet Ekici'ye karşılık Fenerbahçe'den Aatıf'ı istemiş ancak Faslı yıldız oyuncu Karadeniz'e gitmeyi kabul etmemişti. Aatıf'ın ikna edilmesi halinde transferin resmileşmesi ve Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'yle sözleşme imzalayarak, kampa katılması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın özellikle Mehmet Ekici transferinde çok ısrarcı olduğu biliniyor.