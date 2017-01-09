10 Ocak 2017, Salı
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Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Mehmet Ekici transferinin uzaması sonrasında yönetime Badou Ndiaye'ye ismini verdi.


10 Ocak 2017 00:47

Fenerbahçe'nin Antalya kampı devam ediyor... Mehmet Ekici transferi ise gecikiyor... Ekici'yi Antalya kampında görüp sistemini kendisine anlatmak isteyen Dick Advocaat'ın ise canı sıkılıyor. Çünkü Advocaat, 10 numara transferinin sonuçlandırılmasının ardından bir de sol kanat alınmasını istiyor. Fakat sol kanat transferi Ekici'ye ancak bonservis bedeli ödenmeden yapılırsa mümkün görünüyor.

Advocaat ise kendisine ve muhabirlere sürekli olarak ''yarın kampta'' denilen Ekici'nin ne zaman kampa katılacağını sormaktan sıkıldı. Advocaat'ın Mahmut Uslu'ya son olarak, ''vakit geçiyor. Yoruldum. İkinci yarının başlamasına bir haftadan az kaldı. Alternatiflerimizi gözden geçirelim'' mesajı verdi.

Advocaat, Ndiaye'yi istedi

Mehmet Ekici transferini bir türlü sonlandıramayan Fenerbahçe'de alternatif isim Alan Patrick... Shakhtar'la Brezilyalı oyuncunun kiralanması için her konuda anlaşmaya varıldı. Teknik direktör Dick Advocaat ise şampiyonluk için Türkiye Ligi'ni bilen bir oyuncu tercih ediyor. Bu yüzden Mehmet Ekici'ye evet dedi. Fakat sürecin uzamasından da rahatsız olan Advocaat, alternatifler üzerinde durulmasını isteğini Mahmut Uslu'ya iletti. Osmanlıspor'da forma giyen Badou Ndiaye'yi çok beğendiğini söyledi. Ekici konusunda birkaç gün içinde bir sonuç çıkmazsa Patrick'e sözleşme imzalatılmadan Ndiaye için girişimler yapılacak.

Kaynak: Fotospor

Etiket: ndiaye, fenerbahçe


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