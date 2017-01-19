Mehmet Ekici için flaş açıklama

19 Ocak 2017 01:41

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin takımdan her an ayrılabileceğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Bülbüloğlu, başarılı orta saha oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını ancak Aatıf Chahechouhe'nun gelmek istememesi üzerine bu transferin gerçekleşmediğini anlatırken, "Daha sonra başka formüller denedik ama kendisi kabul etmedi. Bu yüzden onu kadro dışı bıraktık." dedi.

"Mehmet Ekici'nin yurt dışına gitme isteği varmış." diyen Bülbüloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Her an gidebilir. Görüşmeleri devam ediyor. Bekleyip göreceğiz. Yolu açık olsun."

Bugün çeşitli medya kaynaklarında yıldız futbolcunun transferine izin verilmediği için FIFA'ya başvuracağı yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Bülbüloğlu, "Niye bizi UEFA'ya şikayet etsin ki? Parasını ödüyorum, antrenman sahası veriyorum, hoca veriyorum. Çıksın antrenmanını yapsın. Neyi şikayet edecekmiş ki?" ifadelerini kullandı.