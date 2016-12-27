27 Aralık 2016 02:01

Türkiye'de pek çok takım ve futbolcu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "döviz" çıkışının peşinden giderken Trabzonspor'un gurbetçi futbolcusu Mehmet Ekici tam tersi tavrını koruyor...

Bordo-mavili takıma 1.4 milyon Euro'ya imza atan ve maaşını o günkü kur üzerinden aldığı için kaybının büyük olduğunu düşünen Ekici yeni dönemde yeni şartlarda bir sözleşme istiyor. Hem bu süreçte dövizin kazandığı aşırı değer yüzünden kaybettiğini düşündüğü rakamın Trabzonspor tarafından ödenmesini isteyen Ekici bunun yanı sıra yeni dönemde 1.4 milyon euro almayı ama maaşını euro olarak tahsil etmeyi istiyor.

Ali Yıldırım'dan Mehmet Ekici'nin babasına şok cevap

Ekici'nin yarattığı "döviz" krizi ve bunun yanı sıra babası Hacı Ekici'nin sürekli muhabirleri arayarak "oğlumu Beşiktaş istiyor, Galatasaray istiyor" mesajlarına Fenerbahçe'den çok sert cevap geldi.

Ali Yıldırım'ı arayan Hacı Ekici, oğlu için Trabzonspor'la anlaşamadığını ve kendisi ile görüşmek istediğini söyledi. Bu konuda çok net çizgileri olan Fenerbahçe adına Ekici ile görüşen Yılıdırm ise çok net bir cevap verdi: Sizinle böyle bir görüşme yapamayız. TFF kurallarına göre bu aykırı. Oğlun ne zamanki Trabzon'la tüm bağlarını koparır. O zaman bakarız. Ama sakın bir daha bunun için beni arama.