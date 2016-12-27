27 Aralık 2016, Salı
> Fenerbahçe > Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap

Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap

Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapanmak üzere... İstanbul takımlarını isteyen baba Hacı Ekici ise Fenerbahçe'den beklemediği bir cevap aldı...


27 Aralık 2016 02:01


Türkiye'de pek çok takım ve futbolcu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "döviz" çıkışının peşinden giderken Trabzonspor'un gurbetçi futbolcusu Mehmet Ekici tam tersi tavrını koruyor...

Bordo-mavili takıma 1.4 milyon Euro'ya imza atan ve maaşını o günkü kur üzerinden aldığı için kaybının büyük olduğunu düşünen Ekici yeni dönemde yeni şartlarda bir sözleşme istiyor. Hem bu süreçte dövizin kazandığı aşırı değer yüzünden kaybettiğini düşündüğü rakamın Trabzonspor tarafından ödenmesini isteyen Ekici bunun yanı sıra yeni dönemde 1.4 milyon euro almayı ama maaşını euro olarak tahsil etmeyi istiyor.

Ali Yıldırım'dan Mehmet Ekici'nin babasına şok cevap

Ekici'nin yarattığı "döviz" krizi ve bunun yanı sıra babası Hacı Ekici'nin sürekli muhabirleri arayarak "oğlumu Beşiktaş istiyor, Galatasaray istiyor" mesajlarına Fenerbahçe'den çok sert cevap geldi.

Ali Yıldırım'ı arayan Hacı Ekici, oğlu için Trabzonspor'la anlaşamadığını ve kendisi ile görüşmek istediğini söyledi. Bu konuda çok net çizgileri olan Fenerbahçe adına Ekici ile görüşen Yılıdırm ise çok net bir cevap verdi: Sizinle böyle bir görüşme yapamayız. TFF kurallarına göre bu aykırı. Oğlun ne zamanki Trabzon'la tüm bağlarını koparır. O zaman bakarız. Ama sakın bir daha bunun için beni arama.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehmet ekici, trabzonspor, fenerbahçe



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum


Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap
Tümer Metin'den son dakika değişikliği
Şansal Büyüka'nın 11'i

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapanmak üzere... İst...
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi - Sezon başında yapılan transferler nedeniyle adı ''transfe...
Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek - Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten bir kez daha ''sto...
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi - Alanyaspor karşısında oynadığı futbolla geceye damgasını ...
Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetimin huzurun...
Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları - Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'd...
Tümer Metin'den son dakika değişikliği Tümer Metin'den son dakika değişikliği - Lig TV'nin fenomen programının yorumcularından Tümer Meti...
İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi İçerde 16. böl...
Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulübün gelirleri ve ...
27 Aralık Salı günü hangi illerde okullar tatil? 27 Aralık Salı günü hangi illerde okullar tatil? - 27 Aralık Salı günü yoğun kar yağışından dolayı Yozgat, K...