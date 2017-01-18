Mehmet Ekici FIFA'ya gidiyor!

18 Ocak 2017 10:33

Fenerbahçe’ye gitme konusunda ısrarcı olduğu için kadro dışı kalan 26 yaşındaki orta saha Mehmet Ekici, Trabzonspor'a ait Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Tesisleri’nde 4 güvenlik görevlisinin eşliğinde tek başına çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte F.Bahçe’nin, gurbetçi oyuncunun avukatı Prof. Dr. Tobias Huep’u İstanbul’a davet ettiği öğrenildi.

Sarı Lacivertliler’in, daha önce Beşiktaş’ın Cenk Tosun transferinde yaptığı gibi sözleşmesinin bitişine 6 ay kalan Ekici’ye imza attırıp, Trabzon’u bonservisini verme konusunda zorlama yolunu tercih edeceği belirtildi.