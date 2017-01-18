18 Ocak 2017, Çarşamba
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Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gelmek için avukatını dinledi

Transferi yılına hikayesine dönen Mehmet Ekici konusunda ilginç gelişmeler yaşandı.


18 Ocak 2017 00:24

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe sevdası kadro dışı kalmasına neden oldu... fakat kendisini çubuklu formaya yaklaştırdı... Başkan Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede, "ne Galatasaray, ne de Beşiktaş'ta forma giymeyem" diye rest çeken Ekici, Pazartesi akşamına kadar izinli olmasına rağmen bir gün erken Trabzon'a döndü.

Mehmet Ekici'nin Alman avukatının resti, Fenerbahçe'yi güçlendirdi

Mehmet Ekici'nin Trabzon'a dönmesini İstanbul'da görüştüğü avukatı Jürgen Huep tavsiye etti.

Trabzonspor'un kendisini istemediği bir takıma satamayacağını belirten Huep, görüştüğü Fenerbahçe'nin hukukçu yöneticisi Şekip Mosturoğlu'na da, "TFF'nin uygulaması FIFA teammüllerine aykırı. İmza attırabilirsiniz" mesajı verdi.

''2 milyon Euro'yu kaybetmeyin''

Bu gelişmeler üzerine Mosturoğlu, Başkan Usta'yı aradı. 2 milyon Euro'nun son teklifleri olduğunu iletti. Ekici'nin de Trabzon'a dönüşünde Yanal ile yaptığı görüşmede, ''2 milyon Euro'yu kaybetmeyin. Çünkü sezon sonu bedelsiz giderim. Fenerbahçe'de oynayacağım. Seçim sizin'' resti kadro dışı kalmasına neden oldu.

Usta, 3 milyon Euro istedi

Ekici'nin resti üzerine Usta bu kez Mosturoğlu'nu aradı. 3 milyon Euro karşılığında takas olmadan Ekici'yi vermeye hazır olduklarını söyledi. Mosturoğlu ise 2 milyon Euro'nun son rakam olduğunu iletti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehmet ekici, trabzonspor


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