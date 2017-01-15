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Mehmet Ekici defteri kapandı

Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapandı...


15 Ocak 2017 12:01

Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapandı... Antalya kampında Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile konuşarak, "transferim gerçekleşmezse sezon sonuna kadar Trabzon'da kalırım. Çıkar topumu oynarım" diyen Mehmet Ekici takımla birlikte Bursa'ya gitmişti.

Maçtan 3-4 saat öncesine kadar Yanal, Ekici'yi 11'de düşünüyordu. Ekici'nin maça kısa bir süre kala İstanbul'a F.Bahçe ile görüşmek için gelen avukatıyla 45 dakikayı aşkın bir konuşma yapınca film koptu. Yanal, Ekici ile konuşmadan gurbetçi oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Ekici Pazartesi gününe kadar izinli

Avukatıyla yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesinden sonra Ersun Yanal tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Bursa'dan İstanbul'a geçti. Ersun Yanal'dan izin alan gurbetçi oyuncu İstanbul'da babası Hacı, medya danışmanlığını yapan kardeli Hatice ve avukatı Tobias Huep ile bir araya geldi. Yanal'ın Ekici'ye Pazartesi gününe kadar izin verdi. Trabzon'a salim kafayla dönerse kendisini Gümüşhane maçında oynatacağını söyledi. Ekici'nin Pazartesi gününe kadar hem Fenerbahçeli hem de Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geleceği bildirildi.

Usta, Ekici'yi karşısına alıp çok sert çıkacak

Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Ersun Yanal tarafından Pazartesi gününe kadar izin verilen Mehmet Ekici ile bugün bir araya gelecek. Ekici'nin avukatının Fenerbahçe'ye imza atması durumunda TFF'nin bunu engelleyemeyeceğini söylemesine sinirlenen Başkan, gurbetçi oyuncuyla ipleri kopardı. Kendilerinin izni olmadan Fenerbahçe'ye imza atması durumunda, kendisinin ceza alması için her türlü hukuki yolu kullanacağını anlatacak. Camiadan tepki almamak için Ekici'yi, Fenerbahçe değil Beşiktaş'a göndermek isteyen Usta'nın hiç olmadığı kadar sert ifadeler kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehmet ekici, trabzonspor, beşiktaş, fenerbahçe


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