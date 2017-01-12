12 Ocak 2017, Perşembe
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''Mehmet Ekici bizim oyuncumuz''

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, Mehmet Ekici hakkında açıklamalarda bulundu.


12 Ocak 2017 14:31

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm merkezinde yeni transfer Olcay Şahan için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, devre arası transfer döneminde Olcay’la birlikte 4 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını hatırlatarak, "Camiamıza hayırlı olsun. Transferlerimiz başkanımızın, asbaşkanımızın,hocamızın tavsiyeleriyle birlikte Trabzon’daki ortak futbol aklıyla gerçekleştiriliyor. Olcay’ın bize ciddi katkı sağlayacağını, ağabeylik yapacağını biliyoruz. Üst düzey bir oyuncu Türk Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biridir. Bize uzun yıllar hizmet edecektir. Hem şehrimize hem takımımıza geçmiş yıllarda olduğu gibi katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

'Bu transferin Mehmet Ekici ile bağlantısı var mı, yoksa tamamen bağımsız mı?' sorusuna Egemen, "Mehmet Ekici bizim önemli oyuncularımızdan biridir. Bu transfer döneminde oldukça speküle edildi. Şu anda kadromuzda, sözleşmeli oyuncumuz, bugün de Olcay’la birlikte antrenman yaptılar. Samimi bir durum vardı sahada. Mehmet de istekli, arzulu” cevabını verdi.

"Mehmet Ekici bizim oyuncumuz"

'Mehmet Ekici, Trabzonspor’da kalacak mı?' sorusunu ise Egemen, “Mehmet bizim profesyonel oyuncumuzdur. Bu oyuncumuzla ilgili şu tarihte gelir gider söz konusu değil. Süreci takip etmek lazım. Olcay bizim oyuncumuz oldu, Mehmet Ekici de bizim oyuncumuz” şeklinde cevapladı.

"Rodellaga'da beklemedeyiz"

Egemen, Trabzonspor’un transfer süreci ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı:
"Transferin tarihi olmaz devam eder. Olabilir hatta şubat ayında da olabilir. Olma ihtimali yüksek birkaç transferimiz daha olabilir. Caseres de çok konuşuldu. Onunla ilgili yazılan çizilen konu var. Bir takım çekincelerimiz var, şimdilik beklemede tutuyoruz. Rodellega ile ilgili netleşen bir durum yok. Bir takım görüşmelerimiz oldu. Sonuçlanması için başkan ve asbaşkan çalışıyor.”

Etiket: mehmet ekici, trabzonspor


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''Mehmet Ekici bizim oyuncumuz''


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