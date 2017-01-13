Mehmet Ekici ayrılırsa Ndiaye transfer edilecek

13 Ocak 2017 00:46

Trabzonspor takımda kalıp kalmayacağı bir türlü netleşmeyen Mehmet Ekici'nin yerine oyuncu arayışlarına devam ediyor. Bordo-mavililerde daha öncede gündeme gelen Osmanlıspor’un yıldızı Badou Ndiaye için yeniden harekete geçildi.

Senegalli oyuncu için Osmanlıspor ile görüşmelere başlayan Trabzonspor yönetimi bu transferi Ekici'nin durumuna göre sonlandırmak istiyor. Ankara temsilcisi hem lig hem de Avrupa’da yarıştığı için oyuncusunu bırakmak istemiyor. Trabzonspor ise Ekici'nin ayrılması durumunda bu transfer için imkanları sonuna kadar zorlama kararı aldı.

Badou Ndiaye kimdir?

Osmanlıspor, Ndiaye’yi geçen sezon 350 bin avro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç’in Bodo Glimt takımından transfer etti. Ndiaye, Spor Toto Süper Lig’de forma giydiği 48 maçta 16 gole doğrudan katkı yaptı. 26 yaşındaki Senegalli futbolcu, ligde şu ana kadar 1.5 yılda toplamda 16 gol, 7 asistlik performans sergiledi.