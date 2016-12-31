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Mehmet Ekici - Olcay Şahan takası iddiası!

Beşiktaş, Trabzonspor'a Mehmet Ekici karşılığında Olcay Şahan'ı teklif etti.


31 Aralık 2016 21:03


Trabzonspor’dan ayrılması gündeme olan Mehmet Ekici için Fenerbahçe ve Galatasaray vazgeçerken Beşiktaş’ın devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Fernandao’yu takasta kullanmak istememesi ve sözleşmesinde astronomik rakamlar isteyen Ekici’den vazgeçen Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın takas formülüyle talip olduğu ifade edildi.

Beşiktaş, Mehmet Ekici’ye karşılık Olcay Şahan’ı teklif ettiği öğrenildi. Beşiktaş’ın bu teklifini değerlendirmeye alan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gelecek diğer tekliflere göre karar vereceği kaydedildi.

Etiket: mehmet ekici, olcay şahan



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