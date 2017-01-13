Medipol Başakşehir'in konuğu Kayserispor

13 Ocak 2017 15:06

Ligde 15. randevu

İki takım daha önce Süper Lig’de 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 6 galibiyet elde ederken, Kayserispor ise rakibini 5 kez mağlup etme başarısı gösterdi. Taraflar 3 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Turuncu-lacivertli ekip, rakibine karşı oynadığı son beş maçta ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Başakşehir 25 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 25 maçı da kaybetmedi. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Süper Lig’de son mağlubiyetlerini 12 Mart 2016’da evlerinde oynadıkları Osmanlıspor maçında aldı. Bu müsabakada turuncu-lacivertli ekip rakibine 3-2'lik skorla boyun eğerken, Emre Belözoğlu da karşılaşma da bir penaltı kaçırmıştı.

Düdük Özgür Yankaya’da

Yarın saat 16.00’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akın ve Erdinç Sezertam yapacak.