29 Aralık 2016, Perşembe
> Medipol Başakşehir > Medipol Başakşehir'den tarihi başarı

Medipol Başakşehir'den tarihi başarı

Ligin en az gol yiyen takımı olan Turuncu-lacivertliler, ilk yarıyı da namağlup lider tamamladı.


28 Aralık 2016 15:46


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk yarısını namağlup lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Takımı ismiyle 1990 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulan ve amatör ligde futbol hayatına başlayan takım, 2006-07 sezonunda Türk Telekom Lig A'yı 2. sırada bitirerek, Süper Lig'e kadar yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Takımı, 2011 yılında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başından ayrılıp A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilmesinin ardından 6 yıllık kesintisiz Süper Lig macerası 2012-13 sezonunda sona erdi ve 1. Lig'e düştü. Cihat Arslan yönetiminde 2013-14 sezonununu şampiyon tamamlayan ve tekrar Süper Lig'e dönen İstanbul Başakşehir'in, 4 Haziran 2014'te belediye bünyesinden ayrılıp faaliyetlerine futbol kulübü olarak devam etmesi kararı alındı ve kulübün adı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştirildi. Abdullah Avcı tekrar takımın başına dönerken, Başakşehir ekibi 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Süper Lig'i 4'üncü tamamladı. 2015 yılında Medipol Sağlık Grubu ile sponsorluk sözleşmesi imzalayan ve adı Medipol Başakşehir olarak değişen takım, 2016-17 sezonuna da iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe karşısında 1-0 galip gelerek sezona başlayan Medipol Başakşehir, 10. haftada karşılaştığı Galatasaray'ı da 2-1 yenerken, Beşiktaş ile de 12. haftada 1-1 berabere kaldı. 16 hafta boyunca mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını 10 galibiyet, 6 beraberlik ile 36 puanla lider tamamladı. Ligin tek namağlup ekibi olan Turuncu-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 9 puan alarak, F Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

AVCI'NIN HEDEFİ...

Teknik Direktör Abdullah Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, hedeflerinin her zaman bir önceki sezondan daha üst basamağa çıkmak olduğunu belirtirken, adım adım büyüyerek yollarına devam ettiklerini söylemişti. Her zaman yarışın içinde olmak istediklerini vurgulayan Avcı, ilk yarıyı lider kapatmayı da hedefleri arasında göstermişti ve bu başarıya da ulaştı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Kalesinde 11 gol gören Medipol Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı unvanına da sahip. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Başakşehir, 34 gol atan Fenerbahçe'nin ardından ligin en çok gol atan takımı durumunda.

VISCA VE MOSSORO ETKİSİ

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca ve Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro, rakip fileleri 5'e kez havalandırarak takımın başarısında büyük rol oynadılar. Mehmet Batdal 4 gol, Cengiz Ünder de 3 gol atarak, takımlarının başarılarına katkı sağladılar. Milli kaleci Volkan Babacan da 16 maçın tamamında forma giyerek, kalesinde sadece 11 gol gördü.

DEVRE ARASINDA FLAŞ TRANSFER

Medipol Başakşehir, sezon boyunca Gençlerbirliği formasıyla gösterdiği perfomansla birçok kulübün transfer hedefi olan İrfan Can Kahveci'yi devre arasında kadrosuna katarak, transferde de büyük bir başarıya imza attı. Turuncu-lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir'in, bir oyuncuyu daha kadrosuna katarak ara transfer dönemini tamamlayacağı öğrenildi.

Etiket: Başakşehir



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Chedjou'nun oynamak istediği takım

Chedjou'nun oynamak istediği takım


Kaan Ayhan için rakam belli oldu
Kerim Frei yurtdışını istedi
Salih'in menajerinden Sampdoria açıklaması
Eto'o'nun Beşiktaş'tan ilginç istekleri var
Juventus gönderirse Galatasaray Benatia için teklif yapacak
Sneijder: Rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe değil

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntül...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? - Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verd...
Advocaat, Taison için devreye girdi Advocaat, Taison için devreye girdi - Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Taison'u arayan Dick Ad...
Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic - Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimin Samuel E...
Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası - Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi ...
Salih Uçan'ın yeni takımı... Salih Uçan'ın yeni takımı... - Fenerbahçe'de beklentileri veremeyen Salih Uçan için sarı...
Fenerbahçe beş katını teklif etti Fenerbahçe beş katını teklif etti - Hatem Ben Arfa transferi için uğraş veren Fenerbahçe bir ...
Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi - Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ryan Babel, mena...
Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti - Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medyadan ...
Alman basınından Podolski için flaş iddia Alman basınından Podolski için flaş iddia - Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın ...
''Fenerbahçe'den teklif aldı'' ''Fenerbahçe'den teklif aldı'' - Sven Göran Eriksson'un çalıştırdığı Çin 2. Ligi'nden Shen...